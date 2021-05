Documentos apontam que profissional recebeu o esquema completo de vacinação da Coronavac em outro município e a primeira dose da Pfizer em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, está investigando uma fraude cometida por um médico do município. O nome do profissional Thiago Almeida Viana Rosa consta duplamente em comprovantes de vacinação de municípios diferentes, apontando o recebimento do esquema completo da Coronavac e a primeira dose da Pfizer.

Segundo aponta a ficha do vacinado, o médico participou da imunização em profissionais de saúde em outro município, recebendo a primeira dose da Coronavac no dia 21 de janeiro e a segunda em 11 de fevereiro.

Em 25 de maio, o nome de Thiago aparece novamente na lista, desta vez entre os vacinados com a primeira dose da Pfizer em Barra Mansa, direcionada a pessoas com comorbidades. No momento da aplicação, foi apresentado um laudo médico constatando uma cardiopatia.

Rodrigo Drable fez uma postagem criticando a ação de alguns médicos que estariam fraudando laudos para favorecer alguns pacientes. Nesta ocasião, o Conselho Regional de Medicina fez uma reunião pedindo que o prefeito se retratasse. Rodrigo Drable foi firme em dizer que “veste a carapuça quem faz a besteira”. Agora o prefeito espera que sejam tomadas as devidas providências contra o médico destes casos.

A Secretaria de Saúde está tomando as devidas providências e denunciará o médico para o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ).