Volta Redonda registra mais 9 óbitos por coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde do município confirmou na noite desta sexta-feira 9 mortes por coronavírus. O total agora é de 887 óbitos. Segundo a prefeitura, são 29.442 casos confirmados. Na semana do dia 16 ao dia 22, a cidade confirmou 661 novos casos da doença. No mesmo período, foram confirmados 27 óbitos.

Segundo informações do governo, a rede municipal de saúde possui uma ocupação de 83% dos leitos de UTI, enquanto os leitos clínicos estão em 69%. Já a rede particular está com uma ocupação de 47% dos leitos de UTI, enquanto os leitos clínicos registram 45%. Até o momento, 121.346 doses foram aplicadas no município. Destas, 83.394 foram usadas para a primeira dose, enquanto 36.952 para a segunda.