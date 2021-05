Aprovados atuarão principalmente no combate à dengue

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (28) o resultado final do processo seletivo para a contratação de agentes de combates a endemias. A lista de aprovados está disponível no site da prefeitura, através do link www.barramansa.rj.gov.br, no campo “Processos Seletivos”, opção “Seletivo de Agente de Combate a Endemias”, botão “Resultado”.

Os aprovados atuarão no combate à dengue. O processo foi realizado por meio de prova e disponibilizou 88 vagas. O contrato tem um prazo de doze meses, podendo ser prorrogado por mais doze meses, tempo máximo permitido no cargo.

O Secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, explicou a função que os aprovados exercerão. “Essa contratação visa o combate à dengue. Porém, esses profissionais poderão atuar em outros serviços importantes para o município, como o combate a arboviroses, outros programas da secretaria e acontecimentos como enchentes e catástrofes”.