Poderão receber a dose os profissionais que atuam no município

Nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, retomará a vacinação para os profissionais da educação que atuam no município, com idade entre 18 a 59 anos, nascidos de janeiro a junho. Na sexta-feira (4), serão atendidos os nascidos de julho a dezembro. O serviço acontece no Parque da Cidade, em sistema drive-thru e na Tenda da Vacina para pedestres.

Nascidos de janeiro a março serão atendidos das 08h às 12h. De abril a junho, das 12h às 16h. Estão aptos a receber a vacina todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior.

Inicialmente serão atendidos os profissionais que trabalham nas unidades de ensino do município. Para a próxima semana, a Secretaria de Saúde avaliará a possibilidade de imunizar os professores e funcionários que residem no município e atuam em outras cidades.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento que comprove a vinculação ativa do profissional com a escola ou declaração emitida pela instituição de ensino, juntamente com RG e CPF.

O prefeito Rodrigo Drable anunciou a retomada da vacinação para os profissionais da educação na noite desta terça-feira (1). “Minha mãe é professora. Não tenho apenas respeito, mas preocupação com o professor. Nós estabelecemos um protocolo de volta às aulas, que foi aprovado e replicado estado afora, mas não tínhamos a autorização do Plano Nacional de Imunização, o PNI, para fazer a vacina dos professores. Nós iniciamos com aquele grupo de 55 a 59 anos, foi o esforço que nós fizemos. Contudo, houve uma decisão do STF que era para paralisar e seguir a ordem do PNI. A ordem foi dada, Barra Mansa cumpriu, mas infelizmente paralisamos aquela vacinação. Agora recebemos a nota técnica que determina a retomada da vacinação”.

Os profissionais com idade entre 55 e 59 anos que não receberam a primeira dose na ação anterior, podem comparecer ao Parque da Cidade para serem vacinados. O município já havia administrado a primeira dose em professores com idade entre 45 a 59 anos e profissionais da educação de 55 a 59 anos.

O Parque da Cidade fica na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Fotos: Arquivo – Chico de Assis