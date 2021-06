Profissionais da educação são vacinados contra a Covid-19

Mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 em professores e profissionais da educação foi realizada nesta terça, 8, pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha aconteceu no CIEP Brisolão – 487 Oswaldo Luiz Gomes, onde a Secretaria vacinou os profissionais da Educação Infantil e Anos Iniciais da Rede Pública Municipal.Além desse grupo, a SMS também vacinou na segunda, 7, os profissionais dos Anos Finais, Ensino Médio e EJA da Rede Pública Municipal e Estadual, e ainda, os profissionais de todas as modalidades de ensino da Rede Privada. “Graças ao trabalho conjunto entre as Secretarias de Saúde e Educação, conseguimos imunizar os profissionais seguindo os protocolos de segurança contra à Covid-19”, enfatizou o prefeito Alexandre Serfiotis.