Mulher é presa por embriaguez ao volante no bairro Santo Agostinho

Uma mulher de 30 anos foi presa nesta quinta-feira (10) por dirigir bêbada em Volta Redonda. O fato aconteceu na Rua União, no bairro Santo Agostinho. Ela teria agredido e xingado os policiais ao receber voz de prisão.

Segundo a PM, os policiais a viram visivelmente embriagada entrando no carro. Os agentes a abordaram e mandaram que ela saísse do veículo, mas ela não obedeceu, ligou o carro e acelerou.

De acordo com a PM, ela foi parada a 100 metros do local pelas guarnições. A mulher foi levada ao posto da Polícia Rodoviária Federal para fazer o teste de alcoolemia e o resultado deu 0,66 mg/l de teor alcoólico, constando a embriaguez.

Segundo a polícia, ao ser algemada, ela conseguiu por duas vezes soltar uma das mãos, chegando a agredir um dos policiais com um tapa no rosto. Os policiais contaram que ao ser novamente algemada, ela xingou os policiais, dizendo: “policial do inferno e policial filha da puta”.

A motorista foi levada para a delegacia de polícia da cidade, onde foi autuada pelos crimes. O delegado estipulou uma fiança no valor de R$ 5 mil para ela responder em liberdade. No momento desta publicação, não havia informações se ela havia pago a fiança. Felipe Cury