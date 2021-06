VR vai reativar sistema de monitoramento por câmeras em vias públicas

Projeto piloto será controlado, a princípio, em três cabines da PM

O prefeito Antônio Francisco Neto se reuniu na tarde desta quarta-feira, dia 09, com a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Andreia Campos, para discutir a reativação do sistema de monitoramento por câmeras das vias públicas da cidade. A ideia é monitorar a partir das cabines da Polícia Militar, instaladas em três regiões da cidade.

A implantação do sistema, que já ocorre na cidade através do Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp), será feita, a princípio, nas cabines da PM dos bairros Vila Rica, Santa Cruz e Santo Agostinho. O projeto será uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Volta Redonda, com a atuação da Guarda Municipal (GMVR) e a Empresa de Processamentos de Dados (EPD-VR).

A intenção do projeto piloto é instalar, em pontos estratégicos nestes três bairros, aproximadamente 175 câmeras de alta definição com filmagem em 360 graus e fixas. Além de monitorar de dentro de cada cabine, as imagens também serão controladas e integradas ao Ciosp. Nas três regiões destes bairros, segundo dados da prefeitura, vivem cerca de 70 mil pessoas.

Para custear as despesas da compra de equipamentos, o prefeito informou que buscará financiamentos federal e estadual e contrapartida da prefeitura. Neto informou ainda que, em pouco tempo, quer avançar para mais dois bairros onde existem as cabines: Conforto e Belmonte.

O projeto, que recebe um nome inicial de VR mais Segura, será levado a toda a cidade e instalado nas nove cabines que são de responsabilidade da PM, e foram construídas em parceria com a prefeitura de Volta Redonda.

“Precisamos da equipe da PM e a Guarda Municipal na cabine para monitorar as imagens e ajudar a coibir os delitos. Teremos um número de telefone exclusivo para cada cabine, para que a população ligue e o atendimento seja o mais rápido possível”, informou o prefeito.

Para colocar o projeto em prática, Neto pediu apoio da comandante Andreia. Ela garantiu que dará total apoio para o projeto.

“Será muito importante para a gente também. Pois, hoje não temos um PM lá na cabine o tempo todo pela falta de efetivo, mas com a chegada deste reforço, o trabalho será mais eficiente. Teremos com este projeto, a PM dentro da cabine 24 horas e a equipe de ronda. Seremos parceiros e reconheço que teremos resultados com esta primeira etapa”, disse a comandante, acompanhada na reunião do comandante da 1ª Cia de VR, Capitão Paulo Victor.

O prefeito Neto garantiu que com o novo projeto vai renovar totalmente o sistema de segurança em vias públicas de Volta Redonda.

“A cidade já foi referência neste sistema de monitoramento e nós voltaremos com mais força. Teremos a melhor tecnologia e contaremos com a dedicação da PM e da Guarda Municipal atuando no monitoramento e ação. Com certeza, alcançaremos resultados nos índices de criminalidade. Nestas três regiões da cidade aumentaremos, em pouco tempo, a sensação de segurança, e muito em breve, a cidade toda voltará a ser monitorada”, disse Neto.

Na reunião, também participaram o diretor da EPD, Edvaldo Silva, o comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, e o vereador Vander Temponi, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Volta Redonda.

Ações sociais da prefeitura estão em toda a cidade

Paralelo a esta proposta de monitoramento e objetivo de reduzir a criminalidade, o Governo Municipal vem atuando em melhorias no social e infraestrutura da cidade. Estas ações levam dignidade às pessoas e dão a elas o direito à cidadania.

A reabertura de 20 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) é uma das ações mais importantes do social da cidade. As unidades sociais estavam fechadas há mais de um ano e, gradativamente, os serviços estão sendo reiniciados. A programação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) é reativar todos os 35 centros sociais de Volta Redonda até o final do ano. Nos Cras, a população tem os atendimentos de programas federais, oficinas de geração de renda e encontros dos grupos de convivência. Estas 20 unidades reabertas voltaram a atender mais de 40 mil pessoas.

A prefeitura também vem trabalhando na recuperação e limpeza das vias públicas da cidade. Os serviços, coordenados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), já passaram por 84 bairros e a intenção é atingir toda a cidade. Em pouco tempo, o Reconstruindo VR será levado para mais de 25 bairros. Em pouco menos de seis meses, a população já percebe as melhorias, principalmente nas praças de lazer. Estes espaços, agora recuperados, voltam a reunir as famílias para momentos de lazer.

A substituição da atual iluminação pública de vapor de sódio e metálica para lâmpadas de LEDS é um projeto que contribui e faz a diferença na questão da segurança pública. Além da redução de custos, as ruas ficarão mais iluminadas e, com isso, vai gerar maior tranquilidade aos moradores. As ruas dos centros comerciais são as primeiras a receber, mas o projeto das lâmpadas de LED será levado a todos os bairros de Volta Redonda. Fotos: divulgação Secom/PMVR.