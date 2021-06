Foragido da Justiça é preso pela PRF, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta sexta-feira, um homem, dentro de uma carreta que foi abordada no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Itatiaia.

Os policiais rodoviários federais (PRF) receberam informação de policiais civis da Delegacia de Polícia, de Pindamonhangaba (SP) que um homem, de 36 anos, com mandado de prisão expedido pela Justiça, de Linhares (ES) e Betim (MG) estaria dentro de uma carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

A equipe da 7ª DEL PRF se posicionou próximo ao pedágio de Itatiaia, onde a carreta foi abordada com três ocupantes, o motorista de 43 anos, o proprietário da carreta de 30 anos e o ajudante de 36 anos.

Foram realizadas consultas dos documentos pessoais do veículo, do proprietário e do motorista, mas nenhuma restrição ou ilícito foi encontrado.

Quando o ajudante apresentou a sua documentação, os agentes desconfiaram e confirmaram se tratar de um documento falso. Ele recebeu voz de prisão. O homem tentou empreender fuga a pé, mas, foi contido e algemado pelos PRFs. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, de Volta Redonda, onde foi cumprido o mandado de prisão.

O mandado de prisão expedido pela Justiça em seu desfavor foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Linhares (ES) e pela 3ª Vara Criminal de Betim (MG). Ambos por subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Na delegacia da Polícia Federal (PF) ele confessou, também, que já foi preso por furto.