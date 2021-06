Espaço no Loteamento Vivendas do Lago ganhou brinquedos e paisagismo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), revitalizou uma praça localizada na rotatória do Loteamento Vivendas do Lago, no bairro Jardim Belvedere. O trabalho foi realizado em parceria com os moradores do loteamento – a prefeitura forneceu a mão de obra e os moradores conseguiram o material.

Residente no bairro e presidente interina do loteamento na Federação das Associações de Moradores (FAM) de Volta Redonda, Dayene Carla Silveira conta que o local precisava de melhoria há muito tempo.

“Há uns três anos, pedíamos que limpassem a área, porque no local aparecia muito escorpião, aranha, pedreiros de outras obras estavam jogando entulho ali, mas não tínhamos resposta da prefeitura. Neste ano, o secretário Jerônimo mais que prontamente nos atendeu e colocou à disposição a mão de obra. O material nós conseguimos através de doações de construtoras e moradores”, contou Dayene.

No local, as equipes da SMI realizaram capina, roçada, caiação e aterro para instalação de piso de concreto pré-fabricado. A praça ganhou ainda paisagismo com o plantio de grama e árvores das espécies Areca-bambu (palmeira de jardim) e Lucena, além de brinquedos doados e instalados pela secretaria de Infraestrutura.

“Apesar das dificuldades financeiras que o município atravessa, estamos trabalhando para limpar a fazer a manutenção adequada em todos os bairros, e essa parceria mostra que a união dos moradores e do poder público geram mais melhorias na qualidade de vida da população”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles. Fotos: divulgação Secom/PMVR.