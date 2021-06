Fusca Club Pinheiral promove Drive Thru Solidário

O Fusca Clube de Pinheiral, que está completando um ano, vai promover neste domingo, dia 13, data do 26º aniversário da cidade de Pinheiral, um Drive Thru Solidário com o objetivo de arrecadar alimentos que serão doados aos Vicentinos que ficarão encarregados de fazer a distribuição para as famílias cadastradas no programa.

Os carros sairão da porta da FOA (Fundação Oswaldo Aranha) às 9 horas, com destino a Praça Brasil, no Centro, onde será realizado o Drive Thru Solidário. A feijoada será vendida e consumida na Estação do Chopp, onde serão entregues os alimentos doados.