Polícia Militar apreende drogas com suspeito em Valença

Agentes do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) apreenderam na quinta-feira, por volta das 15h40min, um jovem, de 21 anos, com drogas na Avenida Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, no bairro Residência, em Vassouras.

Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção votada para o jovem em em atitude suspeita. Durante abordagem os agentes encontraram 20 socolés de cocaína (R$ 20) um sacolé da mesma droga (R$ 100) , um sacolé de cocaína (R$ 50) e um telefone celular.

O jovem die aos policiais que estava vendendo as drogas para pagar uma dívida com o tráfico. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Vassouras.