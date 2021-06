Homem é assassinado a tiros em Barra Mansa

Um homem, identificado como Ademir da Silva, de 43 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite de sábado (12) em Barra Mansa. O homicídio aconteceu na Rua Jorge Lóssio, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o local, mas Ademir já estava morto. A PM acionou a perícia, que constatou que Ademir levou tiros no rosto.

Ainda de acordo com a PM, quatro estojos calibre 9 milímetros foram recolhidos no local do crime. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.