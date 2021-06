O sepultamento do ex-prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil, será neste domingo (13) no Cemitério Parque São Francisco. O enterro está previsto para às 14 horas e terá a presença de amigos, familiares, e autoridades do município.

O corpo de Roosevelt está sendo velado na Igreja Presbiteriana, no bairro Ano Bom. Ainda na noite de sábado (12), a prefeitura de Barra Mansa luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito, aos 62 anos. Ele passou mal em casa, foi levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Roosevelt deixa viúva Tânia Brasil, três filhos e netos.

“Acabo de receber a notícia do falecimento do ex-prefeito Roosevelt Brasil. Prefeito por duas vezes, funcionário público e pai de família. Roosevelt parte, deixando seu nome na história da cidade. Minhas condolências à família, viúva, filhos, netos, e seu irmão, meu amigo Anderson. Decreto luto oficial por 3 dias”, publicou em uma rede social o prefeito Rodrigo Drable.

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) foi o primeiro político de Barra Mansa a se manifestar sobre a morte do ex-prefeito. Em nota, ele afirmou. “Lamento profundamente o falecimento do ex-prefeito de Barra Mansa, Roosevelt Brasil, neste sábado (12). Um dos gestores mais reconhecidos pelo trabalho feito à frente da prefeitura, durante seus dois mandatos (2001-2008). Tive o prazer de aprender muito com o Roosevelt durante o tempo em que estive na Câmara Municipal e ele governava a cidade. Fomos eleitos juntos em 2000 e apesar das diferenças políticas que já houveram, sempre o admirei como homem de garra, sempre disposto a ajudar Barra Mansa! À sua esposa Tânia, aos seus filhos e todos os familiares, deixo meus mais profundos sentimentos e peço a Deus que dê muita força a todos vocês neste momento de dor”, disse.

Roosevelt administrou a cidade por dois mandatos consecutivos, entre 2001 e 2008, quando elegeu Zé Renato seu sucessor. Após deixar o governo, Roosevelt foi indicado conselheiro da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio), tomando posse em 7 de junho de 2011. Em dezembro de 2012, foi reconduzido a um novo mandato de quatro anos.

Engenheiro, nascido em São José do Calçado (ES), Roosevelt Brasil Fonseca iniciou sua carreira profissional em 1980, nas obras do Plano de Expansão III da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em Volta Redonda, pela empresa Tenenge Engenharia. Ele também foi diretor e presidente do Saae de Barra Mansa.