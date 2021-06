Próximas capacitações serão sobre primeiros socorros e captura e manuseio de animais peçonhentos

Neste sábado (19), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, encerrou a primeira fase do treinamento da brigada voluntária de combate a incêndio. Ao todo, foram capacitados cinquenta brigadistas.

As duas últimas turmas receberam o treinamento no Centro Universitário Barra Mansa (UBM), sendo uma na sexta-feira e outra no sábado. O curso foi ministrado pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em uma parceria com o Sindicato Rural.

As próximas ações serão divididas em três etapas. No fim de junho será realizado o treinamento de primeiros socorros, que será ministrado pelo 7º Grupamento de Bombeiros do município. Em julho, será feito o treinamento de captura e manuseio de animais peçonhentos, aplicado pelo Instituto Vital Brasil.

O último treinamento acontecerá no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA) do Rio de Janeiro, no quartel localizado na Floresta da Tijuca, com previsão para final de julho.

O gerente de Unidades de Conservação e Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Douglas Muniz, falou sobre o objetivo do projeto. “Nossa meta é que o município possa ter uma brigada municipal de combate a incêndios florestais. Temos muitos casos de queimada durante o período de seca em Barra Mansa”.

A iniciativa conta com o apoio do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro através da Redec Sul I, do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros do município, do Sindicato Rural de Barra Mansa, do UBM e da empresa Saint-Goban.