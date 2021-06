Volta Redonda registra mais três mortes por coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Saúde divulgou no final da tarde desta segunda-feira, os dados do coronavírus no município. Segundo a prefeitura, foram registrados mais três mortes por Covid-19.

DADOS DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS

Notificados– 83.536*

Confirmados– 32.571*

Casos notificados na última semana epidemiológica (06/06/2021 a 12/06/2021) – 322

*Dados sujeitos a alterações, fonte e-SUS notifica

EXAMES REALIZADOS

RT PCR Molecular– 45.686

Teste de antígeno– 25.216

Na última semana epidemiológica (06/06/2021 a 12/06/2021)

RT PCR– 538

Testes de antígeno– 1.589

ÓBITOS CONFIRMADOS– 1.011

Óbitos confirmados na última semana epidemiológica (06/06/2021 a 12/06/2021) – 26

TAXAS DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

Rede SUS

Leitos clínicos– 47%

Leitos UTI– 34%

Rede privada

Leitos clínicos– 25%

Leitos UTI– 31%

Classificação de bandeira (Segundo a Secretaria Estadual de Saúde): Amarela

Vacinação Covid-19

1ª dose- 105.039

2ª dose- 38.009

Doses aplicadas- 143.048