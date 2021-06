Novas faixas etárias para vacinação foram abertas nesta segunda-feira; doses continuarão sendo aplicadas nas Unidades de Saúde, de 08h às 16h

O município abriu novas faixas etárias de vacinação contra a Covid-19, ampliando as doses de proteção e de esperança para pessoas de 54 e 55 anos ou mais, nesta segunda-feira, dia 21. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 2.870 pessoas receberam a primeira dose da vacina no drive-thru na Ilha São João.

O drive começou um pouco antes das 08h, sendo encerrado às 16h. Assim como nas edições anteriores, havia uma área destinada a pedestres com disponibilidade de ir até o local.

Uma das pessoas que foram vacinadas foi Paulo César dos Santos, de 55 anos, que destacou a sensação de alívio ao receber a primeira dose. “Ah, é a melhor sensação possível estar sendo vacinado neste momento. É uma proteção a mais contra essa doença. Minha esposa e meus amigos tiveram Covid-19, eu não fui infectado e sigo me cuidando”, comentou.

A moradora Ana, de 55 anos, também recebeu a primeira dose contra o novo coronavírus, emocionada ela agradeceu pela sua vez na vacinação. “Agradeço a Deus e o prefeito Neto por ter chegado a minha vez, estou muito feliz”, expressou.

Programação

Nesta terça-feira, dia 22, a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 será retomada nas Unidades de Saúde, e continua para o público acima de 54 anos sem comorbidades e demais grupos já atendidos. A vacinação acontece de 08h às 16h.

A aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) e CoronaVac acontecerá na UBSF São Geraldo para os vacinados com a primeira dose da AstraZeneca até 30/03/2021 e da CoronaVac para os que receberam a primeira dose há mais de 21 dias.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece nas Unidades de Saúde, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande.