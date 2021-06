Ex-guarda municipal morre em Barra Mansa

O ex-guarda municipal de Barra Mansa, Marcos Antônio da Silva, mais conhecido como Marquinho do Morro do Cruzeiro, de 47 anos, morreu nesta terça-feira, em Barra Mansa.

A causa da morte está sendo apurada. O prefeito Rodrigo Drable lamentou a morte do ex-serventuário.

Vaja abaixo a nota da Prefeitura de Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa lamenta o falecimento do guarda municipal na manhã desta terça-feira (22). A causa da morte está sendo apurada pelos médicos.

Marcos Antônio da Silva, também conhecido como Marquinho do Morro do Cruzeiro, tinha 47 anos e atuou na Guarda Municipal de Barra Mansa durante 25 anos, servindo com honra o município. O profissional também atuou como subcomandante da instituição durante três anos e como agente de trânsito, entre outras funções.

O Prefeito Rodrigo Drable e todos os servidores do município lamentam a perda e prestam suas sinceras condolências e solidariedade a esposa Elizabeth, aos filhos Peterson e Nicole, familiares e amigos.