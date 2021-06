Estoque foi entregue nesta segunda-feira e será totalmente destinado para completar o ciclo de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu na tarde desta segunda-feira, dia 21, 16.510 doses de vacinas AstraZeneca (Oxford). Este é o maior carregamento de imunizantes entregue, até o momento, ao município pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as vacinas serão totalmente destinadas à aplicação da segunda dose garantindo o ciclo de imunização contra a Covid-19. Com isso, a aplicação da primeira dose será interrompida até a entrega de novos carregamentos.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, explicou que a nova remessa de vacinas vai completar a imunização de parte da população ainda neste mês e no próximo, sendo que a primeira dose da AstraZeneca segue dentro do prazo. Após a aplicação das doses, Volta Redonda atingirá aproximadamente 55 mil pessoas imunizadas contra o novo coronavírus.

“É importante que todas as pessoas vacinadas com a primeira dose fiquem atentas a data da segunda dose no cartão de vacinação. É fundamental que os vacinados compareçam nas Unidades de Saúde para completar o ciclo da imunização contra a doença”, comentou.

Volta Redonda continua disponibilizando as segundas doses da vacina CoronaVac para as pessoas vacinadas com a primeira dose há mais de 21 dias. A aplicação da segunda dose dessa vacina acontece na UBSF São Geraldo, de 08h às 16h.