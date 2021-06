Morre o vereador Tostão, de Barra do Piraí

Morreu na tarde desta terça-feira, o vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí, Luiz Roberto Coutinho (Democratas (DEM). O vereador estava seguindo para a Sede do Poder Legislativo quando sofreu um infarto fulminante.

Ele iria presidir a sessão desta terça-feira. Tostão foi socorrido e levado para o Hospital da Santa Casa de Barra do Piraí, onde já chegou sem vida.

TRAJETÓRIA

Aos 14 anos, Luiz Roberto Coutinho “Tostão” começou a trabalhar como carregador de lajotas na olaria São Sebastião. Foi cobrador na empresa de Ônibus Viação Elite durante dez anos. Em 92 tornou – se comerciante e no mesmo ano iniciou sua participação na vida pública, sendo eleito o vereador mais votado da cidade por três mandatos consecutivos, iniciando uma revolução com sua política.

No ano de 2002 concorreu ao pleito como candidato a Deputado Federal. Em 2012 concorreu como vice prefeito da cidade obtendo a votação de 20 mil votos. Em 2014 atingiu a expressiva votação de 12.541 votos novamente para deputado federal. Em 2016, ao candidatar- se vereador foi o quarto mais votada da cidade, sendo reconhecido pela sua capacidade e responsabilidade em seus compromissos firmados com a população.

Eleito presidente da câmara por três vezes, iniciou em 2020 seu novo mandato frente a presidência, pautado pela coerência e respeito, sendo bastante elogiado entre os vereadores por sua condução.

Currículo de Tostão publicado pelo site da Câmara de Vereadores de Barra do Piraí

Aos 14 anos, Luiz Roberto Coutinho “Tostão” começou a trabalhar como carregador de lajotas na olaria São Sebastião. Foi cobrador na empresa de Ônibus Viação Elite durante dez anos. Em 92 tornou – se comerciante e no mesmo ano iniciou sua participação na vida pública, sendo eleito o vereador mais votado da cidade por três mandatos consecutivos, iniciando uma revolução com sua política.

No ano de 2002 concorreu ao pleito como candidato a Deputado Federal. Em 2012 concorreu como vice prefeito da cidade obtendo a votação de 20 mil votos. Em 2014 atingiu a expressiva votação de 12.541 votos novamente para deputado federal. Em 2016, ao candidatar- se vereador foi o quarto mais votada da cidade, sendo reconhecido pela sua capacidade e responsabilidade em seus compromissos firmados com a população.

Eleito presidente da câmara por três vezes, iniciou em 2020 seu novo mandato frente a presidência, pautado pela coerência e respeito, sendo bastante elogiado entre os vereadores por sua condução. Por: Câmara de Vereadores de Barra do Piraí

NOTA DE PESAR DO PREFEITO DE BARRA DO PIRAÍ

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, lamenta profundamente o falecimento do presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Roberto Coutinho, o Tostão, 52 anos, ocorrido na tarde desta terça, 22.

O presidente do Legislativo barrense sofreu um infarto fulminante enquanto se dirigia para a sede do Poder Legislativo, onde iria presidir a sessão desta tarde. Tostão chegou a ser socorrido, e, levado ao Hospital Escola de Vassouras, já chegou sem vida.

Eleito pelo Democratas (DEM), Luiz Roberto Coutinho estava em seu quinto mandato. Nascido em 28 de maio de 1969, é natural de Barra do Piraí, onde possuía reduto eleitoral no distrito da Califórnia.

“Perco mais que um amigo; um irmão que dava a vida pela política e era um ‘soldado’ do Governo Municipal. Aprendi muito com ele. O jeito de liderar e promover parcerias era inigualável. Homem respeitado, pai de família, e, sobretudo transparente. Não à toa, presidiu a Câmara por muitas legislaturas. E tenho orgulho de poder caminhar com ele, concorrendo no pleito de 2012; e, agora, ouvir seus conselhos. Barra do Piraí perde uma de suas maiores lideranças, precocemente”, lamenta Mario.