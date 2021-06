Secretaria de Saúde amplia busca ativa para quem ainda não retornou para concluir o esquema de imunização_

Nesta quarta-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda intensificou a vacinação contra a Covid-19 com a segunda dose das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca, conforme as datas estipuladas nos cartões de vacinação entregues no ato da primeira dose, sendo há mais de 21 dias para CoronaVac e de 12 semanas para a AstraZeneca. A Secretaria também está ampliando a busca ativa dos vacinados para garantir a segunda dose.

Além das vacinas em estoque, o município recebeu essa semana 16.510 doses de vacinas AstraZeneca (Oxford), que estão sendo destinadas na sua totalidade à aplicação da segunda dose, garantindo o ciclo de imunização contra a Covid-19, conforme as orientações do Ministério da Saúde. Este é o maior carregamento de imunizantes entregue, até o momento, ao município pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Conseguimos nas últimas semanas baixar a idade e alcançamos pessoas sem comorbidade com 54 anos. Porém, até chegar uma nova remessa de doses na cidade, reservamos as atuais para a aplicação da segunda dose, seguindo as orientações do Ministério da Saúde”, disse a secretária de saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, lembrando que a aplicação da primeira dose ficará interrompida até a entrega de novos carregamentos, prevista para os próximos dias.

As segundas doses da AstraZeneca (Oxford) para os vacinados com a primeira dose até 31/03/2021 estão sendo aplicadas nas Unidades de Saúde, de 08h às 16h, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande. Já a segunda dose da CoronaVac está sendo aplicada na UBSF São Geraldo.

O aposentado Pedro Paulo de Oliveira Loures, de 73 anos, morador do bairro Volta Grande III garantiu a segunda dose, mas afirma que continua utilizando todas as medidas de proteção. “Tive Covid em janeiro. Fiquei cinco dias internado e não quero mais passar pela doença. Por isso vim tomar as duas doses da vacina e continuarei usando máscara e seguindo a norma total de segurança contra a doença”, disse.

O senhor Eudis Furtado, de 80 anos, foi um dos primeiros casos confirmados na cidade com a Covid-19. De acordo com ele, foram mais de 40 dias isolado e apenas após os 20 primeiros dias conseguiu sentir a melhora da doença. “Enquanto não tomarmos a segunda dose, não estamos completamente imunizados. A pandemia está aí, está ceifando vidas e nós somos responsáveis”, destacou.

Busca ativa

A Secretaria de Saúde continua realizando a busca ativa dos vacinados para garantir a segunda dose para quem por algum motivo não retornou às unidades de saúde para completar o ciclo de imunização. Além de ligações, as equipes enviam mensagem pelo celular e e-mail informados durante a aplicação da primeira dose. “Todos os vacinados com a primeira dose recebem um cartão orientando para a data do retorno para a segunda aplicação, mas em caso de dúvida ou perda do cartão, a pessoa deve voltar à unidade onde se vacinou para garantir a data correta de aplicação da segunda dose”, disse Carlos Vasconcellos, coordenador de Vigilância em Saúde em Volta Redonda, lembrando que a busca ativa tem garantido bons índices da cobertura vacinal.

Os balanços mostram que pessoas com 80 anos ou mais tiveram cobertura vacinal de 93,3%; de 75 a 79 anos (98,8%); de 70 a 74 anos (99,0%); de 65 a 69 anos (95,0%); e de 60 a 64 anos (91,7%). E ainda pessoas dos grupos prioritários por comorbidade ou pela atividade profissional de 50 a 59 anos (43,5%); 40 a 49 anos (28,9%); 30 a 39 anos (23,2%); 20 a 29 anos (17,7%) e menor de 20 anos (1,1%). Os índices colocam Volta Redonda entre as cidades com melhor cobertura vacinal do estado, mesmo diante de todas as dificuldades.