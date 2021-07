Um motociclista de 19 anos ficou gravemente ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira no km 281 da BR-393 (Lúcio Meira) em Volta Redonda. O acidente aconteceu no bairro Caieiras, sobre a ponte do Rio Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu outros dois carros. Os motoristas não se machucaram. O motociclista, morador de Barra do Piraí, estava sem a habilitação e foi levado ao Hospital São João Batista.

A PRF informou também que o trânsito já foi liberado no local e os veículos já foram retirados. Os motoristas foram levados à delegacia de polícia da cidade para esclarecimentos.