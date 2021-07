O motorista de um veículo Fiat Siena, perdeu o controle de direção e bateu na mureta central da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 281, por volta das 17h30min e deixou a esposa do condutor, de 48 anos, e sua filha, de 4 anos, com ferimentos.

Policiais rodoviários federais (PRF) receberam a informação do acidente e foram para o local. Ao chegar os agentes constataram que o condutor, de 47 anos, não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Ao ser submetido a teste de etilômetro (bafômetro), o resultado foi positivo para embriaguez ao volante. O motorista recebeu voz de prisão por conduzir veículo sob efeito de álcool.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. O preso foi conduzido para a 90ª DP de Barra Mansa para os procedimentos de praxe. O veículo foi removido para o pátio. Além dos crimes constatados, com a prisão em flagrante do homem, foram aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total de R$ 3.815,11.