Um acidente entre dois carros na noite deste domingo (4) deixou três pessoas feridas no km 286 da BR-393, em Volta Redonda. A colisão foi no bairro Jardim Amália II. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas ao Hospital São João Batista.

As vítimas são dois homens, de 59 e 54 anos, e uma mulher, de 53 anos. O homem de 59 anos foi socorrido pelos bombeiros com um corte profundo na cabeça. No momento desta publicação ele estava sob os cuidados da equipe da cirurgia-geral do hospital.

Já o homem de 54 anos foi levado lúcido ao hospital com dores na região do tórax, enquanto a mulher sofreu apenas corte na região dos supercílios. Matéria: Felipe Cury