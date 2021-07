Esta semana o Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) anunciou o início de mais obras e melhorias na cidade. Nesta quarta-feira, dia 07, será iniciada a colocação de telas contra a proliferação de pombos nas coberturas dos ginásios municipais poliesportivos nos bairros São Geraldo, Siderlândia, Santo Agostinho e Três Poços. O investimento é de cerca de R$ 38 mil e tem previsão de execução de 60 dias. A melhoria se dá devido à retomada das atividades esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), para garantir a limpeza e a segurança dos grupos.

Outra obra que terá início esta semana será a construção de muro de contenção na Viela Carteiro Isaías, no bairro Retiro. No local, que cedeu há alguns anos devido às chuvas, será construído um muro de contenção de sacaria e um muro grampeado. A obra terá início na próxima quinta-feira, dia 08, e tem previsão de duração de 60 dias. O valor do investimento é de cerca de R$41.

De acordo com o diretor técnico da autarquia, Carlos Antônio Ferreira Almeida, o Catarino, o Furban tem retomado o atendimento à comunidade nesses primeiros meses de 2021 por meio de solicitação de moradores, associações, conselheiros comunitários e de vereadores, além de todo o trabalho de fiscalização realizado pelos profissionais da autarquia. “A fiscalização é realizada de segunda a sexta-feira e muitas obras também são realizadas no fim de semana, a fim de não comprometer o atendimento nos locais que recebem as melhorais. O intuito do Furban é atender às demandas nos bairros para promover melhor bem-estar dos moradores”, disse.