G.A. da Guarda Civil flagra idoso caçando capivaras, em Porto Real

O Grupo Ambiental da Guarda Municipal deteve na manhã de segunda-feira, um idoso, de 66 anos caçando capivaras, numa área de mata, no Rio Paraíba do Sul, nas proximidades do bairro Jardim Real, em Porto Real. Com o idoso, foram encontradas duas capivaras que já havia sido abatidas. Foram apreendidos também materiais que eram utilizados para caçar animais.

O idoso foi levado para a Delegacia de Porto Real, onde foi feito o boletim de ocorrência. Ele vai responder por crime ambiental e maus tratos aos animais. Denúncias pode ser feitas pelos telefones (24) 3353-1245 ou 3381-5133.