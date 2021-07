Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h40min, realizando fiscalização de combate ao narcotráfico quando pararam uma caminhonete Chevrolet/Montana, cor vermelha, com placa de Vila Velha (ES), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante abordagem, o condutor, de 43 anos, ficou muito nervoso o que levantou suspeita dos agentes que algo ilícito estaria transportando. Ao revistarem a carroceria do veículo foi comprovado que eram transportados 18 fardos com vários tabletes de maconha.

O peso estimado de cada fardo estava em torno de 30 a 35 kg, totalizando quase meia tonelada de drogas, cerca de 400,5 quilos de maconha. O motorista do veículo disse que carregou o veículo em São Paulo (SP) e estaria levando a droga para Campos dos Goytacazes (RJ), no Norte Fluminense.

O condutor recebeu voz de prisão em flagrante. Por se tratar de tráfico interestadual de drogas, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal (PF) de Volta Redonda.