Número inclui aplicações das vacinas de Covid-19 e Influenza na Ilha São João, nesta quarta-feira (07)

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), bateu recorde de aplicação de doses de vacinas nesta quarta-feira, dia 07, no drive-thru na Ilha São João. De acordo com a secretaria, mais de 5,6 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no total, sendo que desse montante 3,4 mil com dose única e outras 614 imunizadas contra a Influenza (gripe). O total aplicado pode sofrer alterações devido à inserção de dados no Ministério da Saúde e não estão contabilizadas as aplicações feitas no dia de hoje pelas Unidades de Saúde.

Além da aplicação de primeira dose contra o novo coronavírus, o drive-thru também disponibilizou a vacina contra a gripe – que foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade. A campanha de vacinação contra a gripe continua sendo oferecida nas Unidades de Saúde.

Ainda no drive-thru houve a aplicação da segunda dose da AstraZeneca (Oxford) para os vacinados com a primeira dose até 16/04/2021. Um dos moradores que concluiu o processo de imunização foi José Guimarães de 68 anos. “A vacina é a salvação da nossa pátria, estou feliz da vida de receber a segunda dose”, comentou.

Volta Redonda adotou a estratégia de aplicar todas as vacinas contra a Covid-19 que chegam ao município o mais rápido possível. Desta maneira, aguardará a próxima remessa – prevista ainda nesta semana– para promover uma nova vacinação em massa diminuindo ainda mais a faixa etária, que está em 42 anos de idade e acima.

Um dos vacinados contra a Covid-19 foi o morador Jessé de Paula, de 43 anos, que destacou o atendimento dos profissionais de saúde e a organização no drive-thru. “A sensação de estar sendo vacinado hoje é maravilhosa. A vacina é a forma segura de nos proteger diante da pandemia e de tantas mortes, que já ocorreram no Brasil. O atendimento foi muito bom, rápido e com profissionais atenciosos, que agiram com muita transparência na vacinação”, disse.

O morador Júnior Moreira, de 45 anos, recebeu a dose única da vacina e destacou sua felicidade pela imunização. “Ganhei meu dia ao ser vacinado e fiquei mais feliz ainda por receber a dose única da vacina, disponibilizada no drive. A organização também estava muito boa, parabéns a todos”, disse.

Mônica Davi, de 52 anos, foi outra vacinada durante o drive-thru, ela ressalta que as medidas de segurança à doença devem continuar. “Momento inesquecível, felicidade imensa. Agora com a vacina me sinto mais protegida, porém vou continuar com as medidas de prevenção. Pois a vacina não impede a contaminação e sim as formas graves da doença”, comentou.