O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Ubirajara Vaz, e a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Yedda Gaspar, voltaram a pressionar os senadores pela aprovação do projeto de lei 3.657/2020, do senador Paulo Paim, que concede um 14º salário emergencial aos beneficiários do INSS durante a pandemia. Em Moção de Apoio ao projeto, encaminhada ao presidente do Senado, Rodrigo Otávio Soares Pacheco, eles afirmam que o 14º salário colocaria R$ R$ 42 bilhões na economia.

“Isso representa dinheiro novo no comércio local de cada município, por meio de geração de impostos, fortalecendo empregos e colaborando para a retomada do crescimento econômico do país. Essa é uma ação de caráter humanitário, que proporcionará amparo para categorias vulneráveis da nossa sociedade num período de grave crise sanitária”, escrevem os líderes dos aposentados na Moção.

Se transformada em lei, a matéria beneficiará os que recebem auxílio- doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão.