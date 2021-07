Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou por unanimidade o pedido

Da mesma maneira que o meio de pagamento eletrônico conhecido como PIX deixou mais prático a vida e as transações financeiras e de compras no Brasil, também facilitou a vida de criminosos e as práticas de sequestros relâmpagos. Para buscar maneiras de coibir essa prática e dar mais segurança para as pessoas, o deputado federal Delegado Antonio Furtado solicitou a realização de uma audiência pública para que o caso seja analisado por profissionais da segurança, instituições financeiras e especialistas.

– Os casos de pessoas que são sequestradas e obrigadas a transferirem todo o saldo disponível por meio de PIX aos criminosos estão cada vez mais frequentes. Antes que uma solução financeira aprovada pelas pessoas se torne um grande risco para a segurança pública, precisamos abrir uma conversa com os setores da sociedade e buscar maneiras de coibir a prática desse crime – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

O pedido para a realização da audiência pública foi aceito por unanimidade pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A data para realização ainda será marcada, levando em consideração as agendas dos convidados a participar do debate.

– Nosso interesse é encontrar soluções aplicáveis para dar mais segurança para a população. As instituições financeiras têm um importante papel nessa conversa. Precisamos estar todos juntos para garantir o uso dos aplicativos sem risco de roubos e sequestros – acrescentou o parlamentar.

Os dados divulgados sobre essa nova modalidade de crime ainda não estão totalmente registrados. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, dos sequestros relâmpagos realizados na capital, em 24% dos casos as vítimas foram obrigadas a fazer transferência por PIX.

– Não vamos esperar esses números crescerem ainda mais para tomarmos uma atitude. A convocação da audiência pública é exatamente para isso, frearmos as ações dos bandidos e dar mais segurança para o cidadão de bem – concluiu o deputado federal Delegado Antonio Furtado. – Suély Zonta/Assessoria de Imprensa