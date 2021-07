Acidente com carreta bloqueia pista Saturnino Braga

Um acidente ocorrido no início da noite de quinta-feira, por volta das 19h30min, deixou o trânsito totalmente obstruído na Rodovia Saturnino Braga, no bairro Serra D’Água, em Angra dos Reis.

Uma carreta que seguia sentido Rio Claro, teve seu engate solto do cavalo motor (cabine) e bloqueou totalmente a via. O acidente ocorreu no momento em que a carreta se preparava para entrar no primeiro túnel.

O trânsito somente voltou a circular por volta das 2h30minutos desta sexta-feira, quando um guindaste foi acionado. A carreta foi colocada na margem e o trânsito voltou a fluir com auxílio de sinalizadores. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido.