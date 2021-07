O motorista de um carro perdeu o controle da direção e invadiu a ponta de estoque da loja de material de construção Correta, no fim da madrugada deste sábado (10) na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O veículo subiu a calçada e ficou somente com uma roda traseira para fora do estabelecimento. No momento desta publicação, o carro ainda estava no local. Não há informações sobre feridos. Foto e matéria: Felipe Cury