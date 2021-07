Volta Redonda lança segunda edição anual do ‘Universitário Sangue Bom’

Campanha organizada pela Coordenadoria da Juventude vai acontecer na primeira semana de agosto; cadastro está aberto nas redes sociais

Incentivar a doação de sangue para o Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), é o objetivo da campanha “Universitário Sangue Bom”. Organizada pela Coordenadoria Municipal de Juventude (CoorJuv), em parceria com atléticas, diretórios e centros acadêmicos, a campanha quer mobilizar os estudantes a se tornarem doadores periódicos. Esta é a segunda edição realizada em 2021 e vai acontecer na primeira semana de agosto.

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, contou que a campanha está no calendário oficial do órgão que prevê duas edições ao ano. “O cadastro está aberto para os grupos e doadores individuais pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIEDBMgwySDB2rs1kBLuq-hiVc0PQN1ZYOq4z0MLWOWs_doQ/viewform?usp=send_form ou pelo whatsapp (24) 99290-3212”, avisou Larissa, lembrando que uma única doação pode salvar até quatro vidas, uma vez que o material é separado em diferentes hemocomponentes.

As doações serão agendadas entre os dias 02 e 06 de agosto, com a possibilidade de prorrogação por mais uma semana, dependendo do número de voluntários cadastrados. “Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, os grupos serão compostos por, no máximo, dez pessoas”, afirmou Larissa.

A Guarda Municipal de Volta Redonda também é parceira da ação, garantindo transporte para os universitários que querem participar da campanha. De acordo com o calendário estabelecido com o hemonúcleo, com data e horário marcados, o transporte vai sair de três pontos de encontro espalhados previamente combinados com os estudantes.

Requisitos para doação de sangue

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade;

– Pesar no mínimo 50kg;

– Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

– Estar alimentado (evite alimentos gordurosos ou aguarde até duas horas para doar);

– Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial.

Impeditivos temporários

– Se foi vacinado com a Coronavac: aguardar 2 dias.

– Se foi vacinado com a vacina de Oxford AstraZenica, Pfizer ou Jansen: aguardar 7 dias. Secom/PMVR