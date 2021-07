Em noite violenta, Volta Redonda tem mais um baleado

Um homem foi baleado na noite de sábado (10) na localidade conhecida como “Borelzinho”, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações da PM, ele foi atingido por disparos nas costas e um de raspão em uma das orelhas. A vítima – que ainda não teve a idade informada – procurou atendimento no Cais Conforto, no bairro Conforto, e depois foi levado por uma viatura do Samu ao Hospital São João Batista.

Seu quadro é estável e ele não corre risco de morte. A noite de sábado foi violenta na cidade. No bairro Açude II, Geraldo Almeida foi assassinado na Rua 13, enquanto outras duas pessoas foram baleadas e foram para os hospitais do Retiro e São João Batista.