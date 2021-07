VR tem morto e feridos a tiros no bairro Açude

A noite do sábado (10) registrou um homicídio e tentativas de homicídio no bairro Açude II, em Volta Redonda

Um homem de 22 anos identificado como Geraldo Almeida (foto acima), foi assassinado na Rua 13. Um outro baleado correu sentido Avenida A e teria procurado atendimento no Hospital do Retiro.

Um terceiro ferido foi resgatado pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista. Ele levou 2 tiros na região do tórax e estava no centro cirúrgico da unidade médica. No momento desta publicação não havia mais detalhes sobre o ocorrido.