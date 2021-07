CSN é finalista do Prêmio Faz Diferença, do Jornal O Globo

Com o ‘Programa Diversidade na Siderurgia’, a companhia é um dos destaques do Prêmio “Faz Diferença 2021”, na categoria Desenvolvimento do Rio

Em sua 18º edição, a iniciativa é uma parceria da Firjan com o jornal O Globo e irá premiar as organizações que trabalham uma visão estratégica do negócio, integrando a dimensão social com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do estado do Rio de Janeiro.

Os projetos implementados pelas empresas indicadas foram realizados em 2020 e estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Programa Diversidade, desenvolvido pela CSN em Volta Redonda, tem o objetivo de criar um ambiente inclusivo, fortalecendo o respeito a todos os trabalhadores, além de criar iniciativas que favoreçam o desenvolvimento para a equidade de oportunidades. Os destaques foram o aumento da representatividade de mulheres na Siderurgia e a capacitação dos grupos (Gênero e Raça).

A empresa também assinou o Pacto Global com a ONU para implantação das práticas ESG (sigla em inglês para aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa) em todo o grupo.

A votação do prêmio acontece no site https://oglobo.globo.com/economia/premio-faz-diferenca-desenvolvimento-do-rio-1-25086657 até o dia 18 de julho.

Os vencedores de todas as categorias serão divulgados no dia 31 de julho no suplemento especial no jornal O Globo.

A CSN reforça que incentiva a inclusão, valoriza o que cada um tem de singular e busca sempre promover um ambiente com diversidade, no qual todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.