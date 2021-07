Barra Mansa vacina homens de 40 anos completos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizará nesta segunda-feira, dia 19, a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 em homens de 40 anos completos, em gestantes, puérperas e lactantes até 24 meses de idade e as segundas doses, seguindo as datas do cartão de vacina.

O horário de atendimento será dividido em dois: das 08h às 12h para nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h nascidos de julho a dezembro.

A imunização será realizada em sistema drive-thru, no Parque da Cidade e no teatro do Parque para aqueles que acessam o local da vacinação sem um automóvel.

Para receber a dose é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. O Parque da Cidade fica na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro.