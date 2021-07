A adolescente Ruany Vieira, de 16 anos, e a jovem, Yasmin Garcia, de 21, ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (19) por volta das 23 horas, em um acidente envolvendo um carro e um ônibus na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda.

A adolescente foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com uma fratura no fêmur esquerdo e escoriações no rosto. A jovem foi socorrida com cortes no joelho, braços e cotovelo pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As duas foram levadas ao Hospital São João Batista. Durante a manhã, a mais velha, com trauma cervical foi transferida para Hospital da Unimed.