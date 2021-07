Jovem é assassinado no bairro Minerlândia

O jovem Marcos Paulo Cesar Idalino Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros na noite do domingo, na Rua Andrelândia, no ponto do bairro conhecido como “Borelzinho, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados para averiguar disparos de arma de fogo no local e encontraram a vítima sem vida.

Com forte atuação de traficantes, o Borelzinho vem ocupando espaço no noticiário policial há algumas semanas, segundo a polícia, resultado de uma disputa de facções por pontos de venda de entorpecentes. No último sábado, duas pessoas foram baleadas na mesma rua onde ocorreu o homicídio. Uma delas chegou ao Hospital São João Batista com cinco perfurações e a outra, com três.

Policiais militares que foram averiguar o caso acabaram trocando tiros com criminosos. Ninguém foi preso, mas um suspeito de ferir as duas vítimas foi detido com uma arma. No Hospital São João Batista, os dois baleados o apontaram como autor da dupla tentativa de homicídio. Ele foi preso em flagrante.