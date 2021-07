Populares avistaram um corpo no início da tarde desta terça-feira, às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura da Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), no Centro de Barra Mansa.

O cadáver, cujo sexo não foi definido (homem ou mulher), estava em adiantado estado de decomposição. O Corpo de Bombeiros foi acionado e soldados retiraram o cadáver das águas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.