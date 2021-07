Jovem cai de moto ao tentar fugir da abordagem da Polícia Militar

A Polícia Militar deteve na terça-feira, um jovem, por direção perigosa com veículo automotor, no bairro Cajueiro, em Barra Mansa. Ele estava numa motocicleta se exibindo em ruas do bairro empinando o veículo e andando sobre apenas a roda traseira.

Durante a tentativa de abordagem, o jovem desobedeceu à ordem de parada e fugiu até o Paraíso, onde caiu em frente à sua residência, na Rua T1. O rapaz não se machucou e foi levado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado. A moto, todavia, ficou apreendida e foi encaminhada ao pátio da Guarda Municipal de Barra Mansa.