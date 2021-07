Polícia Militar apreende suspeito no Morro do Gama, em Barra do Piraí

Uma denúncia anônima levou os policiais militares até suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas no início da madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h45min, na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Ao chegar os agentes apreenderam um jovem, com um rádio Baofeng e um celular LG. Segundo o suspeito, o rádio de comunicação estava na função de “atividade”, para comunicar a movimentação policial no local. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde ficou preso.