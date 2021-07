A Polícia Militar prendeu entre o fim da tarde e o início da noite de quinta-feira (22) cinco pessoas por suspeita de tráfico de drogas em ações diferentes em Volta Redonda e Barra Mansa.

Em Volta Redonda, quatro jovens – três homens e uma mulher – foram flagrados traficando na Rua 310, no bairro Sessenta. Os policiais informaram que observaram os suspeitos descendo até a beira do rio para pegar entorpecentes. Ao serem abordados, os agentes apreenderam com eles 19 trouxinhas de maconha, 42 pinos de cocaína, R$ 179 e três celulares.

Os suspeitos, de 22, 23, 21 e 19 anos, foram levados à delegacia de polícia da cidade, onde foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. Já em Barra Mansa, a ação ocorreu na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira. Uma mulher, de 37 anos, acabou presa ao ser flagrada com 66 trouxinhas de maconha e três pinos de cocaína.

As drogas estavam em uma sacola, próximo a uma escada. Perto dela, estava um homem, de 34 anos. Os dois foram levados com o material para a delegacia de polícia da cidade, mas só a mulher permaneceu presa. O homem foi ouvido e liberado. Foto: Polícia Militar – Felipe Cury (Matéria)