Trailer é furtado no bairro Vila do Ipiranga, em Barra do Piraí

Dona do trailer pede ajuda para encontrar o seu meio de sustento de sua família

Uma trabalhadora teve o seu trailer furtado no bairro Vila do Ipiranga, em frente ao Residencial Village Francisco Furtado, em Barra do Piraí. Simone Moreira dos Santos, de 34 anos, é solteira, mãe de três filhos e precisa do trailer para realizar suas vendas e sustentar sua família.

Moradora do distrito da Califórnia, Simone contou que morava no residencial e que foi até a sua antiga casa para buscar documentos, quando percebeu a ausência do seu trailer de trabalho, que ficava na porta do condomínio. “Vendia açaí e cachorro-quente, mas tive que suspender o trabalho por conta da pandemia”, explicou. De acordo com Simone, ela acabou se mudando e retornava esporadicamente à sua antiga casa. “O trailer sempre esteve no local e eu planejava levá-lo para o distrito da Califórnia, onde eu moro”, lamentou.

Simone informou ainda que o trailer não possui placas e o deixava estacionado no local. “Já fui até o depósito da Guarda Municipal, no bairro Belvedere, mas fui informada que o trailer não foi rebocado. Fui também à prefeitura, mas também não consegui obter informações. Acredito que tenha sido furtado mesmo, já que fui informada por populares que disseram ter visto um casal levando o trailer uma semana antes de eu ir até a minha antiga casa, sem maiores detalhes”, disse.

Segundo Simone, o trailer tem duas rodas, é rosa, com o interior branco. “Ele possui três bancos de ferro acoplados, além de cinco corações pintados nas cores vermelho e branco”, detalhou. Simone registrou o furto na última terça-feira (20) na delegacia de polícia da cidade, mas somente nesta sexta-feira (23) informou o ocorrido para a imprensa. Ela pede que qualquer informação seja passada ao 190 da Polícia Militar.