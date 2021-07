Porto Real inicia distribuição do Kit de Segurança Alimentar

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), realiza a partir desta segunda-feira, 26, a entrega do Kit de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Ao todo, cada Kit contém 18 produtos, com 14 itens diferentes. “Estamos iniciando mais um processo de entrega dos Kits, onde o nosso objetivo é complementar as necessidades nutricionais do aluno neste período de ensino remoto”, reforçou o prefeito Alexandre Serfiotis.

A Secretaria de Educação ainda reforça que no momento da retirada, os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e também, um documento do estudante para comprovação de vínculo, que pode ser cópia da certidão de nascimento. “Atualmente, através deste kit, a Secretaria atende cerca de 3670 estudantes” explicou a Secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, reiterando que por motivos de prevenção à Covid-19, os estudantes não precisam comparecer para a retirada do Kit.

A entrega do Kit de Segurança Alimentar acontece das 8h às 17h, em todas as unidades que possuem Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais). Já para as unidades CIEP Brizolão 487 – Oswaldo Luiz Gomes e Maria Hortência Nogueira, que atendem os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a distribuição dos kits acontece das 8h às 20h.

Foto: Fabiano Sabino.