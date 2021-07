Responsáveis devem aproveitar esta semana e a próxima e procurar as unidades de saúde

Com a proximidade da volta às aulas no sistema híbrido já no mês de agosto e a perspectiva da vacinação contra Covid-19 para os mais jovens prevista para agosto/setembro, a Secretaria de Saúde de Volta Redonda orienta pais e responsáveis a atualizarem a vacinação de rotina dos adolescentes.

Além do reforço contra as doenças que podem ser evitadas por vacinas como: a dupla adulto (dT) e a tríplice, o município oferece nas unidades de saúde a vacina contra o HPV, para crianças e adolescente entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias; e a vacina ACWY, contra vários tipos de meningite, para crianças entre 11 e 12 anos.

“Além disso, a vacinação contra a gripe continua para todas as idades acima de seis meses. Os responsáveis devem aproveitar essa semana e a próxima e procurar as unidades com os comprovantes de vacinação, pois no momento da volta às aulas na rede de ensino a vacinação será verificada”, destacou o médico sanitarista e coordenador da Vigilância em Saúde do município, Carlos Vasconcellos.

Volta às aulas

A previsão é que os alunos da rede municipal voltem às salas de aula no dia 13 de setembro, após a conclusão do ciclo de vacinação contra a Covid-19 em professores e profissionais da Educação.

O retorno ocorrerá de forma híbrida, aulas presenciais ou online, respeitando a decisão dos pais/responsáveis dos alunos. No caso dos maiores de idade e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomarem as aulas presenciais assinarão um termo de compromisso. As aulas remotas continuarão a serem ofertadas somente àqueles que não aderirem ao modelo presencial.

No caso dos estudantes que não têm acesso à internet, a Secretaria de Educação seguirá providenciando o material impresso a eles. A estimativa é que dos 36 mil alunos matriculados na rede municipal de Volta Redonda, aproximadamente 21 mil voltem ao ensino presencial.