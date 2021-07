Campanha ‘Aquece o próximo como a ti mesmo’ também recebeu mantas, agasalhos, colchões e colchonetes que foram entregue à população carente

Lançada pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, na última terça-feira, dia 27, durante a Live semanal de prestação de contas, a campanha “Aquece o próximo como a ti mesmo” alcançou saldo muito positivo. Em menos de uma semana, a prefeitura arrecadou mais de 500 cobertores, além de mantas, agasalhos, colchões e colchonetes, que foram doados para a população carente do município.

“Diante da expectativa do frio intenso, que acabou se confirmando, tivemos a ideia de apelar para população de Volta Redonda, que tem por tradição ser solidária. Precisamos todos nos unir para enfrentar as dificuldades e essa campanha foi mais uma demonstração de que juntos somos mais fortes”, comemorou o prefeito Neto.

Todo material arrecadado nos três pontos de coleta – Estádio da Cidadania, Prefeitura e Subprefeitura do Retiro –, além de doações feitas por empresários de Volta Redonda, foi destinado à população em situação de vulnerabilidade. Equipes da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) dividiram as doações entre os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e entidades beneficentes, que distribuíram aos usuários, e também para a população em situação de rua que se recusa a ir para os abrigos.

A campanha “Aquece o próximo como a ti mesmo” será encerrada nesta sexta-feira, dia 30, e o material remanescente será entregue neste fim de semana. “A população de Volta Redonda está de parabéns. A mobilização amenizou o problema do frio entre a população carente de forma emergencial, mas a prefeitura investe em outras ações de assistência às pessoas em vulnerabilidade”, reforçou o prefeito, agradecendo a todos que participaram.

Prefeitura firma parceria para ampliar número de vagas de pernoite para população em situação de rua

Para acolher a população em situação de rua neste período de frio extremo, a Prefeitura de Volta Redonda anunciou, na última quarta-feira, dia 28, parceria com o SOS (Serviço de Obras Sociais) do município. A instituição passou a receber 17 pessoas para pernoite. E nesta sexta-feira, dia 30, mais 15 leitos para pernoite foram disponibilizados em um novo espaço de acolhimento no bairro Nossa Senhora das Graças.

Nestes dois casos, os usuários são encaminhados pelo CentroPop (Centro de Referência Especializado para população em Situação de Rua), que fica no Aterrado. Os interessados chegam ao CentroPop às 18h, tomam banho, jantam e guardam seus pertences no local. Em seguida, seguem em uma van para o local onde vão dormir. No dia seguinte, por volta de 8h, eles retornam para o CentroPop.

Estas pessoas são identificadas pelo Serviço de Abordagem Social, que trabalha das 8h às 20h, de segunda a domingo em atendimento às pessoas em situação de rua com o objetivo de acolhê-las e encaminhar para o Centro Pop.

Além disso, a Rede Municipal de Assistência para este público conta com o Abrigo Municipal Seu Nadim, no Jardim Paraíba, que faz atendimento permanente. Revitalizado recentemente, o local oferece 25 vagas, sendo 20 para homens e cinco para mulheres.