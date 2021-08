Reunião visa favorecer e ampliar a produção dos vendedores do município

Nesta segunda-feira, 02, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, organizou uma reunião com feirantes do município para debater assuntos pertinentes que visam o fortalecimento da feira livre. O encontro aconteceu no auditório do Parque Natural Municipal de Saudade.

Além dos comerciantes, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, representantes da Guarda Municipal, da Secretaria de Finanças e da Gerência de Fiscalização de Posturas.

A princípio, foi discutida a adesão de novos feirantes, a importância de cadastros que estão em aberto e da fiscalização dos trabalhadores que já estão atuando, assim como o cancelamento daqueles que não trabalham mais. Deram destaque também às emissões dos novos alvarás e a importância de divulgar a diversificação dos produtos do município.

Por fim, definiram a necessidade de se reunir com os feirantes uma vez por mês para alinhar questões das feiras e tratar seus avanços. Estabeleceram a possibilidade de realizar um curso sobre vendas para fomentar e fortalecer os lucros da região e recuperar a padronização da feira.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, informou a necessidade de oferecer suporte aos profissionais do setor. “A Secretaria veio para dar uma atenção maior à feira e planejar junto aos feirantes uma nova estratégia de comercialização, de boas práticas e de padronização na diversificação de produtos para atrair mais consumidores. A feira é muito importante para a cidade tanto na parte cultural quanto na social mas principalmente na econômica que nos possibilita cada vez mais gerar negócios na cidade e no campo”.

David Oliveira, gerente do Cadastro Mobiliário, falou sobre a importância da atenção dos feirantes aos processos de cadastro de regularização. “Queremos melhorar o fluxo dos processos e conscientizar os feirantes a cumprirem com as obrigações tributárias, para que as secretarias possam entregar um produto de qualidade, visando trazer mais segurança para a população e menos dor de cabeça para o feirante”.

O feirante Aroldo Carlos destacou os pontos significativos levantados no evento. “Essa reunião foi importante para debatermos sobre a regularização e a situação dos feirantes. Discutimos carências e demandas da feira livre e procuramos criar um meio de tornar a feira mais atrativa e com mais espaço”. Fotos: Paulo Dimas