Quatis recebe mais uma remessa de vacina

A prefeitura de Quatis confirmou na sexta-feira o recebimento de mais doses de vacinas. Segundo a Secretaria de Saúde do município, foram entregues 294 doses, sendo: 114 doses da Pfizer e 180 doses da coronavac, destinadas para aplicações de 1ª e 2ª dose, dando continuidade à vacinação no município, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

A remessa foi entregue à técnica de enfermagem Simone Geonnasi Rodrigues; A equipe da Secretaria de Saúde acompanhou o transporte ao local de armazenamento de Quatis.