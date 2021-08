Barra Mansa amplia vacinação para pessoas de 24 anos

Município dá sequência ao Plano de Imunização contra a Covid-19

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, dando continuidade ao plano de imunização contra a Covid-19, imunizará nesta terça-feira, 17, no Parque da Cidade, no Centro, homens e mulheres com 24 anos, além de gestantes, puérperas, lactantes em até 24 meses de idade. Já a segunda dose será aplicada em professores que receberam a D1 de Oxford/AstraZeneca e em pessoas agendadas para este dia.

O horário será divido em três, sendo de 08h às 12h para os nascidos de janeiro a abril, de 12h às 16h para os nascidos de maio a agosto, e de 15h às 18h para os nascidos de setembro a dezembro. Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação. Já os professores devem apresentar também crachá, contracheque ou documento que comprove vinculação com a instituição de ensino e documento pessoal com foto.

Já nesta segunda-feira, 16, os imunizados foram o grupo de pessoas com 25 anos, além de gestantes, puérperas e lactantes de até 24 meses. O comerciante Marcos Oliveira, 25 anos, se mostrou confiante após a imunização. “Agora o calendário está bem evoluído. Chegou rápido a minha vez e mal posso esperar para a segunda dose”, comentou.