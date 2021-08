Barra Mansa registra mais cinco mortes por Covid-19

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde do município, registrou nesta segunda-feira, mais cinco mortes por coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde são agora 637 vítimas fatais da doença na cidade, que tem 11 pessoas hospitalizadas – sete com a confirmação da doença e quatro com suspeita da infecção.

Ao mesmo tempo, a secretaria informou que nesta terça-feira (17) vai vacinar, no Parque da Cidade, no Centro, homens e mulheres com 24 anos, além de gestantes, puérperas, lactantes em até 24 meses de idade. Já a segunda dose será aplicada em professores que receberam a primeira dose da AstraZeneca e em pessoas agendadas para este dia.

O horário será divido em três, sendo de 8 às 12h para os nascidos de janeiro a abril; de 12 às 16h para os nascidos de maio a agosto e de 15 às 18h para os nascidos de setembro a dezembro. Para ser vacinado, é necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado.

Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação. Já os professores devem apresentar também crachá, contracheque ou documento que comprove vinculação com a instituição de ensino e documento pessoal com foto. (Foto: Divulgação)